Milan si impenna, nessuno cresce come i rossoneri per Football Benchmark

Milan sempre più su, nessuno cresce come il club di Gerry Cardinale: +83%! L’analisi di Football Benchmark

Milan club cresciuto di più nell'ultimo anno secondo lo studio annuale di Football Benchmark (“The European Elite 2023“) sul valore dei club calcistici più importanti del globo. Lo riporta Il Sole 24 ore. In testa alla classifica il Manchester City (4.73 miliardi) ha superato il Real Madrid (4,006 miliardi di euro) grazie alla vittoria in Champions League nella finale contro l'Inter. Il primo club italiano è la Juventus, al dodicesimo posto.

Chi sale, come detto, è il Milan che arriva al 15°, ed è il club che ha fatto registrare la crescita maggiore negli ultimi 12 mesi; +86%. Un trend importante. L'Inter sale 26% ed è appena davanti ai rossoneri (al 14° posto). In totale il valore stimato del Milan è pari a 1.06 miliardi di euro. Bene il Napoli: al 17° con 706 milioni di euro (+46%).

Complessivamente il dominio del club inglesi è netto. Sono 11 società della Premier League tra le prime 32: oltre al Manchester City, sul podio della classifica stilata da Football Benchmark c’è il Manchester United, con 3,932 miliardi di euro di valore. Tra le prime in classifica anche Liverpool, Chelsea, Tottenham, Arsenal.

Il metodo utilizzato da Football Benchmark nel calcolo è quello dell’enterprise value, che calcola il valore di mercato del capitale detenuto dai soci (patrimonio netto) più i debiti finanziari, meno la cassa. L’algoritmo utilizzato per l’analisi tiene conto di 5 fattori: redditività, popolarità, potenziale sportivo (in base al valore della rosa), diritto tv, proprietà dello stadio.

Classifica club valore brand

1) Manchester City 4.073 (+64%)

2) Real Madrid 4.006 (+26%)

3) Manchester United 3.932 (+36%)

4) Liverpool 3.900 (+53%)

5) Bayern Monaco 3.838 (+40%)

6) Barcellona 3.504 (+25%)

7) Chelsea 2.989 (+37%)

8) Paris Saint-Germain 2.858 (+34%)

9) Tottenham 2.780 (+45%)

10) Arsenal 2.301 (+45%)

11) Atletico Madrid 1.816 (+47%)

12) Juventus 1.794 (+12%)

14) Inter 1.258 (+26%)

15) Milan 1.060 (+83%)

17) Napoli 706 (+46%)

23) Atalanta 576 (+27%)

25) Roma 555 (+34%)

31) Lazio 429 (+42%)