Milan, si lavora alla squadra che verrà: Tonali, Schick e Rashica sul taccuino

Con il morale alle stelle dopo la vittoria della Juventus e una squadra che si sta ritrovando nel gioco nel finale di stagione, i vertici del Milan lavorano alla squadra del prossimo anno. Come racconta La Gazzetta dello Sport, sul taccuino del prossimo allenatore e direttore tecnico, Ralf Rangnick, tra gli obiettivi di mercato c’è Sandro Tonali, Patrick Schick e Milot Rashica del Werder Brema. Sul talento del Brescia, l’Inter resta in vantaggio, ma non ha formalizzato l’offerta al Brescia. Così la società milanista inserirsi. Sempre a centrocampo, occhio a Szoboszlai, il quale continua a inondare di like le notizie social sulle vittorie della squadra di Pioli. È di proprietà del Salisburgo e Rangnick è il suo mentore: la trattativa può entrare nel vivo.

Schick e Rashica

Il Lipsia non ha riscattato Schick e ora il Milan prova ad approfittarne con un’offerta da 20 milioni di euro in su che potrebbe convincere la Roma, club proprietario del cartellino dell'attaccante ceco. Per quanto riguarda il 24enne kosovaro del Werder, infine, servono 20 milioni (quelli della clausola): il Napoli ha rallentato, ecco perché i rossoneri si sentono in prima fila.