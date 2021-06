Kjaer futuro capitano del Milan dopo aver salvato la vita a Eriksen

Simon Kjaer nuovo capitano del Milan? L'hashtag che 'invoca' la fascia al braccio per il 33enne difensore rossonero spopola da giorni sui social dopo che il campione danese ha salvato il compagno di squadra Christian Eriksen (è corso subito verso l'amico fraterno per compiere le manovre in attesa dei soccorsi, mettendolo di lato e togliendogli la lingua che serrava la gola). E l'idea sembra avere il gradimento della società di via Aldo Rossi e anche dello stesso Stefano Pioli.

Captain and hero: Simon Kjaer.

Before the medics got there he secured his neck, cleared the airways and started CPR. Could have saved #Eriksen’s life. Act of heroism.

Kjaer trying to keep also Cristian’s wife strong, is very emotional.

What a man. 💪#Eriksen #Kjaer #EURO2020 pic.twitter.com/nKIEgnI4fb