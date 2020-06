Milan, sospiro di sollievo per Kjaer: niente lesione. E Ibra migliora ancora

Il Milan può tirare un sospiro di sollievo. Nessun danno legamentoso al ginocchio destro per Simon Kjaer dopo le visite nella mattinata di martedì, il giorno seguente alla sfida vinta a Lecce (1-4) nella quale il difensore danese è dovuto uscire in anticipo. Parole che fanno tirare un sospiro di sollievo al club e tifosi rossoneri per la carenza d’organico nel reparto difensivo vista l’indisponibilità di Musacchio e Duarte. Kjaer ieri sera a Lecce è stato costretto a uscire alla mezzora. Il danese aveva tentato di stringere i denti ed è rimasto in campo per una decina di minuti prima di essere sostituito dal giovane Gabbia, unico difensore a disposizione di Pioli.

Ibra migliora sempre di più, torna con la Roma o con la Spal?

L'altra notizia incoraggiante della mattinata, per Pioli, è che le condizioni di Ibrahimovic continuano a migliorare e ci sono concrete speranze che contro la Roma lo svedese possa tornare a disposizione. Se così non fosse, il rientro possibile sarebbe a Ferrara, nella sfida esterna contro la Spal.