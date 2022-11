Mondiali 2022, star di Onlyfans e il messaggio "motivazionale" al portiere del Messico (e lui para il rigore a Lewandowski)

Ochoa eroe del Messico: para il rigore a Lewandowski ai Mondiali 2022 in Qatar

Guillermo Ochoa superstar. Il portiere del Messico è diventato un eroe in patria dopo un esordio boom ai Mondiali di calcio in Qatar: nello 0-0 contro la Polonia ha salvato la sua squadra parando, nel secondo tempo, un rigore a sua maestà Robert Lewandowski. Un punto d'oro per la nazionale centroamericana che si gioca il passaggio agli ottavi di finale in un girone complicato, divenuto complicatissimo dopo la sconfitta dell'Argentina di Messi e Lautaro Martinez contro l'Arabia Saudita del bel Hervè (il ct Renard, che vinse il titolo di mister più bello a Russia 2018 e ha studiato la Juventus a lezione da prof Allegri).





Ochoa, il portiere del Messico e il messaggio motivazionale per i Mondiali 2022 di Wanda Espinosa

Intanto Guillermo Ochoa ha ricevuto una promessa da Wanda Espinosa, modella di OnlyFans e influencer. "Memito se diventiamo campioni del mondo... (guarda il video qui sopra)", ha detto la star social in un podcast argentino al portiere del Messico, dopo che il conduttore le ha chiesto di inviare un messaggio di sostegno alla squadra impegnata ai Mondiali di calcio in Qatar. E lui subito ha risposto al messaggio motivazionale parando il rigore a Lewandowski contro la Polonia. Wanda vanta oltre un milione di follower che restano senza fiato spesso e volentieri quando ammirano le sue foto e video su Instagram.