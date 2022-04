Mondiali, Italia ripescata. Nel girone con l'Inghilterra, rivincita Europeo

Mondiali, Italia ripescata? Quasi impossibile. Quasi...



Nella partita di Mashhad contro il Libano le donne sono rimaste fuori dallo stadio. Duemila tifose che avevano acquistato il biglietto su 12.500 tagliandi venduti. Una politica inaccettabile che secondo alcuni potrebbe avere conseguenze pericolose, addirittura fino all’esclusione dell’Iran da Qatar 2022. Tanto che ieri sul web ha cominciato a circolare una voce incontrollata secondo la quale in caso di ripescaggio la Fifa potrebbe scegliere l’Italia. Diciamolo subito, quasi impossibile. Quasi...

All'ultimo Consiglio Fifa non si è neanche parlato di Iran. A prescindere da come si evolverà questa vicenda, il presidente della Fifa Gianni Infantino non lascia alcun margine di speranza per gli Azzurri, nonostante la delusione per il fallimento in cui è incappata la nostra selezione, che per il secondo Mondiale di fila dovrà guardare in tv gli altri essere protagonisti e contendersi il successo finale."Da italiano, per me è una tristezza incredibile, mi viene da piangere. Ma non solo a me, a tutti i tifosi italiani - le parole di Infantino a margine dell'evento dedicato ad Artemio Franchi -. Quando si parla del discorso dei Mondiali ogni due anni, o di altre competizioni, lo si fa perché effettivamente l'emozione che può dare la partecipazione a un Mondiale è incredibile. L'Italia lo ha quasi sempre giocato, altri Paesi vorrebbero farlo: dare più speranza a più Paesi nel mondo di poter partecipare penso che sia fondamentale. Io penso a quello che ho vissuto io da bambino: ora i bambini italiani, ma anche di altri Paesi, non possono viverlo ed è un peccato. In questo mondo sempre più diviso penso sia importante avere più occasioni di unioni, per giocare in un modo pacifico, fare sport insieme. Oggi i migliori calciatori giocano nelle migliori squadre delle migliori leghe: tutti gli altri sono esclusi".

Nel caso, molto improbabile e lontano, di ripescaggio dell'Italia, la Nazionale di Macini finirebbe nel girone con Inghilterra, Stati Uniti e una tra Galles, Scozia e Ucraina.