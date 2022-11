Mondiali Qatar 2022, fascia Onlove: retroscena di Nancy Faeser su Infantino

Mondiali 2022 Qatar, Infantino-Faeser e la fascia Onlove: retroscena sul dialogo in tribuna

La ministra degli Interni tedesca Nancy Faeser ha incassato dalla tribuna del Khalifa International Stadium di Doha la sconfitta clamorosa della Germania contro il Giappone (1-2 in rimonta) nel match d'esordio ai Mondiali 2022 in Qatar, ma, in qualche modo è tornata a Berlino da vincitrice dopo aver sfoggiato la fascia Onlove vietata dalla Fifa ai calciatori. Di più: l'ha fatto sotto gli occhi del numero uno della Federazione calcistica mondiale, Gianni Infantino. Non solo. Nancy Faeser ha rivelato un retroscena a proposito del dialogo proprio su questo tema con lo stesso Infantino.

Mondiali 2022 Qatar, Faeser a Infantino: “La fascia ‘OneLove’ non è così terribile no?”

Il numero uno della Fifa, "mi ha chiesto se quella che portavo al braccio fosse appunto la fascia", ha raccontato Nancy Faeser circa il suo dialogo in tribuna con Infantino durante il match Germania-Giappone. "E io ho risposto: 'non è così terribile, no?' ".

La ministra del governo Scholz ha anche riferito di aver espresso a Gianni Infantino il suo disappunto su questa vicenda. A suo parere vietare ai calciatori di esporla in campo (pena l'ammonizione) "è stato un grande errore" della Fifa. I tifosi poi hanno raccontato che la polizia del Qatar ha sequestrato la bandiera arcobaleno all'ingresso dello stadio. Nancy Faeser ha preso atto "che quanto era stato promesso dai padroni di casa non è stato mantenuto".