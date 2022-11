Mondiali Qatar 2022 vince l'Italia con Crippa, Russo, Briatore e...

Mondiali Qatar 2022 vince l'Italia del food

L'Italia di Mancini ai Mondiali 2022 alla fine non ci è andata (e ha chiuso pure male l'anno con il 2-0 nell'ultimo test amichevole in Austria), in compenso c'è un'altra Italia che sta trionfando in Qatar. E' quella del food. E lì non c'è storia sul trionfo azzurro.

Mondiali 2022, Qatar: gli chef stellati d'Italia conquistano Doha

Ecco dunque che lo chef Enrico Crippa (tre stelle Michelin con il Piazza Duomo di Alba) è sbarcato al Raffles Doha aprendo Alba by Enrico Crippa in collaborazione col partner locale Raffles: il ristorante vede scendere in campo l’executive chef Antonino D’Alessio e Vincenzo Donatiello in sala.

Enrico Crippa (foto Ipa)





E poi Alfredo Russo (chef 1 stella Michelin del Dolce Stil Novo alla Reggia di Venaria Reale) che ha inaugurato Oro by Alfredo Russo al Dusit Hotel di Doha. Senza dimenticare il pizzaiolo napoletano Diego Vitagliano che ha portato la pizza in Qatar assieme allo sceicco del Qatar Sheikh Abdulaziz Al-Thani.

Flavio Briatore



Qatar 2022, Cova e Briatore vincono i... Mondiali

Vince anche la "dolce" Italia con la pasticceria milanese Cova che ha fatto il suo ingresso all’interno del department store francese Printemps. Un gol segnato assieme a Flavio Briatore. A proposito dell'imprenditore piemontese, all’interno del centro commerciale, ha portato Twiga e Crazy Pizza e qualche chilometro più in là ha aperto poi il Billionaire ad Al Maha Island.