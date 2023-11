Monica Bertini rosso fuego: scollatura spettacolare della giornalista sportiva

Monica Bertini, scollatura vertiginosa per la giornalista di Mediaset

Monica Bertini è una delle giornaliste sportive più amate dai tifosi calcistici italiani. dalla seconda serata di Italia 1 (con Massimo Callegari) alla guida di ‘Pressing’ passando per gli speciali targati Mediaset dedicati alle partite di Coppa Italia.

Non solo tv. Anche sui social, Monica Bertini sa come andare in gol. I followers su Ig ormai hanno superato quota 500mila e sono sempre attenti a foto o video che la conduttrice nata a Parma posta: spaccati della sua vita lavorativa negli studi del Biscione, allo stadio come inviata, piuttosto che momenti di relax: e qualche foto estiva in bikini ha fatto sognare i fans.

A dirla tutta, anche l'ultimo post per lanciare gli approfondimenti sulle partite di Coppa Italia ha regalato gioie ai 'tifosi' di Monica Bertini: abito rosso, scollatura da urlo e gambe bellissime... la giornalista sportiva ha ricevuto decina di migliaia di like. Tanti i commenti d'aprezzamento. "Bellissima e bravissima", le scrivono. "Segna sempre lei miss Monica", si legge tra i tanti commenti.

