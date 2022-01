Morata-Barcellona, fatta al 95%. Icardi subito per la Juventus

Morata-Juventus, affare "al 95%" con il Barcellona

Affare fatto: Alvaro Morata lascerà la Juventus e diventerà ufficialmente un giocatore del Barcellona già in settimana secondo il giornale spagnolo "AS" che cita "fonti molto vicine alla trattativa". L'affare sarebbe "chiuso al 95%" e il rimanente 5% è legato a dettagli che verranno perfezionati nelle prossime ore. Accordo totale con la Juve che ha soltanto in prestito il cartellino dell'attaccante, ma anche il Barça, secondo AS, ha già raggiunto l'intesa con l'Atletico Madrid per esercitare, a fine stagione, l'opzione di acquisto in un affare che si concretizzerà anche grazie al credito di 40 milioni di euro che proprio il club catalano vanta nei confronti dei colchoneros per il ritorno di Antoine Griezmann alla corte di Simeone. Xavi conta di avere MORATA a disposizione già per la sfida con il Real Madrid che il 12 gennaio metterà in palio la Supercoppa spagnola.

Juventus, Icardi vicino e Cavani lontano

La Juventus intanto sta accelerando per Mauro Icardi: i primi contatti sono stati avviati: i bianconeri vogliono l'ex attaccante dell'Inter in prestito per poi fare su un investimento importante in estate (Vlahovic nome più caldo), mentre il Psg chiede una soluzione definitiva. In questa stagione Maurito ha collezionato 20 presenze tra Ligue 1 e Coppe mettendo a segno 5 gol.

Più lontano Cavani. Il tecnico del Manchester United Ralf Rangnick ha blindato il Matador (che piace anche al Barcellona) almeno fino a giugno: "Abbiamo parlato con Cavani, lui sa che sicuramente non lo lascerò andare - le parole dell'allenatore dei Red Devils alla vigilia della partita con il Wolverhampton - È un giocatore importante, siamo impegnati ancora in tre competizioni e dunque avremo bisogno di lui".