Calciomercato, Romelu Lukaku-Inter: il Chelsea lo mette fuori rosa

Clamorosa svolta nella vicenda Lukaku-Inter-Chelsea: Thomas Tuchel non ha convocato l'attaccante belga per il match-clou contro il Liverpool

L'intervista-choc nella quale Romelu Lukaku ha detto chiaramente di non trovarsi bene al Chelsea e di rimpiangere l'Inter, dove vorrebbe tornare, ha fatto davvero infurirare il tecnico dei "Blues", il quale ha accusato il centravanti di aver "creato un casino del quale non avevamo bisogno".

L'irritazione del tecnico emerge chiaramente dalla decisione di non convocare Lukaku per la supersfida in programma oggi a Stamford Bridge, contro il Liverpool. L'attaccante aveva fortemente voluto il ritorno al Chelsea, dove da giovane non era riuscito a mettersi in mostra, ma dopo un inizio positivo è andato in crisi, sia a causa di un infortunio alla caviglia che alla positività al Covid, che ne hanno rallentato l'ambientamento.

In questo frangente è andato in crisi anche il rapporto con Tuchel, del quale sente mancare la fiducia, e così Lukaku si è spinto fino a chiedere pubblicamente il perdono dell'Inter, in un'intervista che ha fatto davvero molto discutere. E per la quale rischia di pagare un prezzo molto salato.