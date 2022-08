Kobe Bryant, alla moglie risarcimento di 16 milioni per le foto dell'incidente

Risarcimento di 16 milioni alla moglie di Kobe Bryant: le foto dell’incidente violano la privacy

Una giuria di Los Angeles ha stabilito che Vanessa Bryant, vedova della star dei Lakers Kobe Bryant, dovrà ricevere dalla contea di Los Angeles 16 milioni di dollari di risarcimento per le foto dell'incidente in cui hanno perso la vita il marito e la figlia insieme ad altre sette persone.

Altri 15 milioni saranno pagati a Chris Chester, giocatore di football americano, che nell'incidente ha perso moglie e figlia.

I giurati hanno accolto la tesi degli avvocati dei ricorrenti che le foto scattate da agenti e addetti delle squadre di soccorso accorse sul luogo in cui precipitò nel 2020 l'elicottero a bordo del quale viaggiava il campione di basket, hanno violato il diritto alla privacy e provocato stress emotivo dei loro clienti. Durante il processo gli avvocati hanno dimostrato come queste foto siano state condivise con amici ed altre persone esterne all'inchiesta, come riporta Adnkronos.

"Non siamo qui per una cosa accidentale, siamo qui per un comportamento intenzionale di quelli che avevano il compito di proteggere la dignità di Sarah e Payton, di Kobe e Gianna", ha detto uno degli avvocati nell'arringa finale ricordando i nomi delle vittime.