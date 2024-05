Morto Menotti, chi era il Flaco: allenatore dell'Argentina mondiale del 1978

Morto Cesar Luis Menotti, l'Argentina in lutto per il ct che portò il primo Mondiale di calcio

L'Argentina piange la scomparsa di Cesar Luis Menotti, commissario tecnico della Nazionale campione del mondo nel 1978, a 85 anni. L'annuncio è arrivato dalla Federcalcio argentina, che nel 2019 lo aveva nominato direttore tecnico delle nazionali. "Afa, attraverso il suo Presidente Claudio Tapia, si rammarica profondamente della morte di César Luis Menotti, ex allenatore della Nazionale argentina e attualmente Direttore Generale delle Squadre Nazionali, e invia il suo più caloroso abbraccio alla famiglia e ai propri cari", le parole della Federcalcio argentina.

#ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino lamenta informar con enorme tristeza el fallecimiento de César Luis Menotti, actual Director de Selecciones Nacionales y ex técnico Campeón del Mundo de @Argentina.



¡Hasta siempre, Flaco querido! pic.twitter.com/mKEPPUzo2l — AFA (@afa) May 5, 2024

Morto Cesar Luis Menotti, chi era il Flaco: allenatore dell'Argentina mondiale del 1978

Origini italiane - la famiglia era di Ancona - dopo una carriera da calciatore fra Rosario Central, Racing, Boca e anche Santos in Brasile, Cesar Luis Menotti inizia ad allenare nei primi anni Settanta, portando l'Huracan a uno storico titolo. Nel '74 gli viene affidata la guida della nazionale e quattro anni dopo la porta a vincere la sua prima Coppa del Mondo - con Mario Kempes stella di quella squadra - vinta nel torneo giocato proprio in Argentina. Un'edizione della World Cup che gli italiani ricordano per la vittoria nel girone degli azzurri di Bearzot (poi quarti, ma futuri campioni in Spagna nel 1982) grazie al gol di Roberto Bettega. Argentina che conquistò la finale di Buenos Aires 3-1 contro l'Olanda (doppietta di Kempes e gol di Bertoni).

Menotti nel 1979 guiderà anche l'Argentina di un giovane Maradona (convocato già nel 1977 nella nazionale maggiore, ma fuori dai Mondiali del '78 perché ritenuto non ancora pronto) al successo nel Mondiale Under 20 mentre resterà al timone della nazionale maggiore fino al 1982.

Poi varie esperienze a livello di club, anche in Europa: Barcellona, Atletico Madrid e, nel 1997, la Sampdoria in Italia, esperienza che però si chiuderà con l'esonero dopo appena 8 giornate.