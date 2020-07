MotoGp, Quartararo che 'Diablo': trionfa a Jerez. Valentino Rossi, podio a 41 anni

MOTOGP: QUARTARARO TRIONFA A JEREZ E VALENTINO ROSSI TERZO

Fabio Quartararo trionfa nella classe MotoGp del Gp di Andalusia: seconda vittoria consecutiva, dopo quella della scorsa settimana per il Diablo che vola a 50 punti in classifica mondiale. Con Marc Marquez fermo per infortunio, il francese può sognare l'assalto al titolo mondiale. Quartaro fa centro in una gara caratterizzata dal podio tutto Yamaha. Maverick Vinales si piazza secondo (come sette giorni fa), precedendo Valentino ROSSI. "Sono molto felice, venivo da un periodo negativo con brutti risultati. In questo weekend abbiamo lavorato in modo diverso, tornare sul podio non è come una vittoria ma è un risultato simile", le parole del 'Dottore' all'arrivo. ROSSI torna sul podio dopo un'assenza di 17 gare. Dominio italiano nella Moto2. Enea Bastianini non sbaglia nulla dallo start alla bandiera a scacchi, lasciandosi alle spalle Luca Marini eMarco Bezzecchi, partito dalla pole. La Moto3 premia il giapponese Tatsuki Suzuki, che nel finale resiste all'assalto di John McPhee, secondo davanti a Celestino Vietti.

MOTOGP: GP ANDALUSIA. VALENTINO ROSSI "PODIO SIMILE A UNA VITTORIA PER ME"

"Sono molto contento di essere tornato sul podio, non e' paragonabile a una vittoria ma e' molto simile". Cosi' Valentino ROSSI a margine del Gran Premio di Andalusia dove il Dottore ha conquistato la terza posizione tornando sul podio 17 gare dopo l'ultima volta (GP delle Americhe, 14 aprile 2019). "Sono davvero molto felice, e' passato tanto tempo dall'ultimo podio e veniamo da un periodo negativo con brutti risultati - ha aggiunto ROSSI nel post gara -. In questo weekend abbiamo iniziato a lavorare in maniera differente e di questo ne sono felice perche' con il team abbiamo fatto un ottimo lavoro".

MOTOGP, GP ANDALUSIA. QUARTARARO "BELLO VINCERE ANCORA"

"E' bellissimo vincere due gare di fila. Oggi e' stata dura ma abbiamo imposto fin da subito un passo pazzesco". Lo ha dichiarato Fabio QUARTARARO a margine della vittoria al Gran Premio di Andalusia, la seconda di fila dopo il trionfo di domenica scorsa sempre a Jerez de la Frontera. "Al via sono riuscito a staccare Vinales, mi sentivo forte ed ho provato sensazioni fantastiche - ha aggiunto il pilota francese del team Yamaha Petronas - Ringrazio il mio team che ha fatto un lavoro incredibile e ringrazio anche la mia famiglia. Sono sicuro che ora staranno iniziando a ubriacarsi".

MOTOMONDIALE: GP ANDALUSIA. VINALES "HO SBAGLIATO L'ATTACCO IN CURVA 1"

"Nel primo giro ho cercato di superare Quartararo per avere strada libera ma sono andato largo, dopodiche' non ho potuto fare piu' nulla. Ho sbagliato l'attacco in curva 1 altrimenti sarebbe stata una gara diversa per me". Maverick Vinales, secondo al Gran Premio di Andalusia, vede il bicchiere mezzo vuoto a fronte del dominio espresso da Fabio Quartararo. "Oggi con questo caldo era impossibile respirare - ha aggiunto il pilota spagnolo della Yamaha -. Dietro di Rossi non riuscivo a respirare, ero totalmente cotto. Mi sono staccato e ho risparmiato le forze per attaccare nuovamente negli ultimi giri".

MOTOGP, DOVIZIOSO "MI DO LA SUFFICIENZA"

"Sono state delle settimane un po' anomale, sono successe tante cose e dovremo essere bravi noi a prendere tutti gli input nel modo giusto. Considerando da dove siamo partiti, cosi' come domenica scorsa, abbiamo portato a casa punti sufficienti. Per questo in queste prime due gare mi do la sufficienza". Andrea Dovizioso vede il bicchiere mezzo pieno al termine del Gran Premio di Andalusia concluso al sesto posto. Secondo il ducatista, pero', c'e' ancora tanto lavoro da fare: "Quando fai dei weekend cosi' vengono fuori un sacco di feedback, poi bisogna essere bravi a interpretarli bene per essere bravi e pronti in vista di Brno - ha aggiunto Dovizioso -. A centro curva provavo sensazioni strane soprattutto sui freni. Purtroppo non ho potuto spingere dall'inizio e sono rimasto li'. Se fossimo partiti piu' in avanti ci saremmo trovati li' nella mischia ma ancora non abbiamo la situazione sotto controllo". Il focus va immediatamente a Brno con la Ducati che potrebbe partire da favorita: "A Brno non tutto si risolvera', soprattutto in questa situazione dove abbiamo una gomma diversa".