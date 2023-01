Mourinho ct del Brasile. Le rivelazione: mi ha chiesto di fargli da assistente

Mourinho ct del Brasile? Le parole di Carlos Alberto

José Mourinho sarà il nuovo commissario tecnico del Brasile dopo l'addio di Tite? Le voci sull'allenatore della Roma girano da qualche tempo (soprattutto dopo che l'altro big accostato alla Seleçao, Carlo Ancelotti, le ha allontanata da sè) e ora Carlos Alberto, ex centrocampista verdeoro (che con lo Special One ha lavorato ai tempi del Porto) le alimenta con dichiarazioni che fanno rumore. Vediamo cos'ha detto su Mourinho ct del Brasile.

Mourinho ct del Brasile? Carlos Alberto: mi ha chiesto di fargli da assistente

"Non dovrei dirlo ma vi do un'informazione: forse Mourinho sarà il prossimo allenatore del Brasile", le parole di Carlos Alberto al podcast Mundo GV. L'ex centrocampista della Seleçao e del Porto ha aggiunto un dettaglio importante: "Non posso dire da dove viene questa informazione ma lui mi ha chiesto di fargli da assistente". Non siamo a un accordo tra Mou e il Brasile, ma Carlos Alberto ha scaldato la pista. Ci sarebbe solo concorrente illustre alla corsa della nazionale 5 volte campione del mondo e reduce dalla delusione in Qatar (dove è stata eliminata ai quarti di finale dalla Croazia): "Se a sostituire Tite sarà un allenatore straniero, sarà Mourinho o Guardiola. Mou è un leader per niente arrogante nonostante la gente dall'esterno lo veda così. (Quando eravamo al Porto, ndr) Faceva molta attenzione alle esigenze dei giocatori, una volta alla settimana radunava le nostri mogli e le nostre madri perché voleva capire come andasse in famiglia, se c'erano problemi a casa. Si preoccupava di tutto".

Mourinho-Roma, matrimonio sino al 2024

Josè Mourinho ha un contratto con la Roma con scadenza 30 giugno 2024, il club giallorosso vorrebbe prolungare l'accordo ma ogni discorso verrà affrontato a fine stagione. Nelle scorse settimane lo Special One era stato accostato anche alla nazionale del Portogallo. Ora queste voci sul Brasile che sogna il rilancio e il Mondiale 2026 dopo un'astinenza che dura dal 2002 in Corea e Giappone.