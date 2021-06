Lorenzo Musetti incanta al Roland Garros ma la spunta Novak Djokovic

E' durata due set la favola di Lorenzo Musetti negli ottavi del Roland Garros. Il 19enne di Carrara, dopo aver vinto i primi due set al tie break contro Nole Djokovic, è crollato 6-1, 6-0, 4-0, prima di ritirarsi. Per due ore e mezza Musetti gioca meglio del numero 1 ATP e vince due tie-break (9-7, 7-2). Poi, crollato fisicamente, non è più riuscito a opporsi al serbo che ha capito quali erano le condizioni dell'avversario e non gli ha lasciato scampo. Djokovic affronterà nei quarti mercoledì Matteo Berrettini, che ha sfruttato il ritiro di Roger Federer per superare gli ottavi di finale.

Musetti aveva incantato per due set facendo letteralmente impazzire Djokovic. La prima partita si decide al tie-break, giocato punto a punto. Musetti ha due setpoint (sul 6-5 e sul 7-6). Quello buono è il terzo. Nella seconda non perde un briciolo di lucidità. L'epilogo è ancora al tie-break. Questa volta fa poca fatica Musetti che si impone 7-2. Due set a zero Musetti, con due tie-break vinti. Djokovic va in bagno e torna in campo come se fosse nuovo: si prende il terzo set (6-1) e ancora più velocemente vince il quarto (6-4). Musetti crolla nel quinto, fa fatica anche a camminare , e in 10 minutidopo il 4-0 alza bandiera bianca