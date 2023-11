Napoli ko col Real Madrid: 4-2. Si qualifica agli ottavi di Champions se...

Champions Legue, Real Madrid-Napoli 4-2, per gli azzurri ottavi rimandati a dicembre

Passaggio agli ottavi di Champions League rimandato per il Napoli, che affonda 4-2 a Madrid contro il Real: si deciderà tutto al Maradona contro il Braga, che ha pareggiato 1-1 in 10 giocatori contro l'Union Berlin.

Passa subito in vantaggio la squadra di Mazzarri al 10': Kvaratskhelia di Di Lorenzo che serve Simeone. Reagisce immediatamente un minuto dopo il Real con Rodrygo servito da Brahim Diaz ed è pareggio. Al 21' i Blancos si portano in vantaggio con Bellingham, che segna di testa su passaggio di Alaba. Nel frattempo l'Union Berlino è in vantaggio sul Braga -rimasto in 10 giocatori- e al momento il Napoli è agli ottavi di Champions League. Quattro i minuti di recupero.

Nella ripresa il Napoli pareggia grazie ad Anguissa ed è il minuto numero 47. L'accesso agli ottavi è sempre più vicino anche dopo il pareggio del Braga contro l'Union Berlino al 51'. Vantaggio momentaneo del Napoli con Osimhen al 67', ma l'arbitro annulla per fuorigioco.

Tornano davanti i Blancos all'84' con Paz. Sei i minuti di recupero, segna ancora il Real con Joselu servito da Bellingham a due minuti dalla fine e finisce 4-2.

Napoli, agli ottavi di Champions League se...

Napoli e Braga si affronteranno il 12 dicembre al Maradona (andata 2-1 per i campioni d'Italia): la squadra allenata da Mazzarri ha 7 punti contro i 4 dei portoghesi che per arrivare secondi non solo sono obbligati a vincere, ma devono farlo con due gol di scarto. In questo caso Osimeh e compagni chiuderebbero il girone al terzo posto e passerebbero in Europa League.

Napoli, Mazzarri: "Contento della prova, ma sul 2-2 serviva più attenzione"

"Prima di prendere il 3-2 avevamo creato i presupposti per vincerla, sono contento della prova in generale, ma bisogna fare più attenzione - le parole del tecnico del Napoli Walter Mazzarri a Prime Video -. Sapevamo che sarebbero stati micidiali sulle ripartenze, sul 2-2 dovevamo essere più attenti, anche perché non c'era la fretta di andare a segnare. Da quando sono arrivato ho trovato un gruppo eccezionale, un gruppo unito, di ragazzi che vogliono stare insieme. Con questi valori umani a disposizione si può lavorare bene".

(foto Lapresse)



"Credo che abbiamo fatto una buona gara, se non ottima, fino al 3-2 di Nico Paz - ha sottolinea il tecnico della squadra partenopea in conferenza -. È chiaro che contro il Real Madrid se fai qualche errore lo puoi pagare caro. Dopo essere andati sotto nel finale abbiamo cercato il tutto per tutto sbilanciandoci e ci sta di prendere anche il quarto gol. Quel gol preso da fuori area ha cambiato l'equilibrio della partita".

Su Meret: "Ma quale problema portiere? Meret ha fatto molto bene, con due parate decisive. Il gol del 3-2 si può discutere, magari era coperto e non ha visto bene la traiettoria". Mazzarri sull'ingresso di Osimhen nella ripresa: "Il cambio era programmato, il dottore mi aveva detto che aveva 20-25' contro l'Atalanta, oggi abbiamo provato a fargli fare un tempo. Vogliamo averlo al top contro l'Inter, ma l'inserimento deve essere graduale".