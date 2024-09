Napoli prove di fuga: il calendario alleato di Antonio Conte (prima di un ciclo di fuoco)

Napoli a tutta: Monza ko, la squadra di Antonio Conte prima in serie A

Il Napoli batte 2-0 il Monza (Politano e Kvaratskhelia) al Maradona e torna capolista in solitaria della serie A - non succedeva da 18 mesi - guidando un gruppo comunque abbastanza compatto con Juventus a un punto, Milan-Inter a due (col Torino che ha perso il primato) e Lazio a 3 lunghezze. Una domenica che scalda i cuori del popolo partenopeo: sembra lontano un secolo quel 3-0 incassato dalla squadra di Antonio Conte alla prima giornata sul campo del Verona.

Il trend positivo del Napoli di Antonio Conte

Da lì in poi, 4 vittorie e 1 pareggio - con 11 reti segnate e soli 4 presi - in serie A, a cui va aggiunto il 5-0 sul Palermo in Coppa Italia. La mano del tecnico salentino si vede su una squadra in fiducia e conscia del suo potenziale. Una cooperativa del gol questo Napoli con già 11 giocatori andati a segno: l'ultimo che si è iscritto alla lista è Matteo Politano che si aggiunge a Kvaratskhelia (3 gol), Lukaku, Ngonge e Di Lorenzo (2), Neres, Simeone, Anguissa, McTominay, Buongiorno e Juan Jesus (1).

Napoli, calendario alleato: prove di allungo su Milan, Inter e Juventus

Detto che in Italia partite facili non ne esisitono e le trappole sono nascoste ounque, comunque il calendario nel breve periodo potrebbe dare la mano ai ragazzi di Antonio Conte per provare, se non una fuga quantomeno un allungo sulle rivali. Venerdì 4 ottobre turno casalingo con il Como, poi dopo la sosta per le nazionali, trasferta a Empoli (20 ottobre ore 12,30) e Lecce allo stadio Maradona (26/10 alle 15).

Nel frattempo, la Juventus avrà un paio di match ad alta tensione (dopo aver ospitato il Cagliari, arriva la Lazio a Torino e poi Inter a San Siro), il Milan due trasferte insidiose (Fiorentina-Bologna, Udinese in casa), l'Inter un trittico pesante (ospita il Torino, va a Roma contro i giallorossi, derby d'Italia con la Juve)

Tre giornate di serie A dunque in cui cercare un filotto da 9 punti per presentarsi in posizione di forza al periodo di fuoco che seguirà con il Napoli impegnato negli scontri diretti: a San Siro contro il Milan (29 ottobre, 20,45), in casa con l'Atalanta (3 novembre alle 12,30) e di nuovo a Milano, questa volta con l'Inter (10/11 opre 20,45), prima del derby del Sud contro la Roma (21/11 ore 18).

A quel punto sarà forse il primo vero grande momento in cui tirare le somme: e se la squadra di Antonio Conte - che ha nel campionato il suo focus (non essendo impegnata nelle Coppe europee) - il dovesse ancora guardare tutti dall'alto in basso, le rivali nella corsa scudetto potrebbero trovarsi a dormire sonni ancor meno tranquilli...