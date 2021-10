New Dreams, esordio per la squadra delle stelle allenata da Arturo Di Napoli

L’incontro, valido per il girone C della terza categoria di Milano, si è svolto davanti a un nutrito pubblico presente sulle tribune nel pieno rispetto del distanziamento delle norme Covid ed è stato l’occasione per raccogliere un contributo economico a favore della Fondazione Simoncelli anche grazie al contributo della squadra ospite dell'Academy Pro Sesto.

La squadra della New Dreams, nata con il fondamentale supporto di Givova e guidata da coach Arturo di Napoli, il “mitico” Re Artù, con un passato da giocatore anche nelle file di Napoli, Inter e Messina, ha perso 3-0, subendo i tre gol nella prima mezzora. Ma dopo lo stentato avvio la squadra ha saputo ricompattarsi, sbagliando un rigore e tenendo testa agli avversari fino al triplice fischio finale.In campo, con la maglia della New Dreams, il portiere Andrea Zelletta, modello e cantante, reduce dall’esperienza al Grande Fratello, l’attaccante Valerio Mazzei, cantante e tiktoker, il fantasista Shade, rapper e doppiatore. Buone prestazioni anche per altri artisti presenti: da Davide Vavalà, protagonista de “Il Collegio”, fino a Patrizio Morellato, Astol, Peejay, Anima, Andrea Cioffi, Lele Giaccari, Ludwig, Tancredi, Jaro, Mazay, Cosmic, passando per i gemelli La Presa e Marco Filadelfia.Tra i supporters della New Dreams anche Carlo Tavecchio che ha creduto fin dall'inizio al progetto e il F.C. Cologno che ha concesso il centro Brusa per gli allenamenti della squadra.