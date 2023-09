"Non vogliamo lesbiche in nazionale", imam contro la stella del volley turco

Imam contro la stella del volley turco

La stella della pallavolo Ebrar Karakurt è finita sotto il fuoco degli islamisti e di alcuni imam dopo la spettacolare vittoria della nazionale, allenata dall’italiano Daniele Santarelli, agli europei contro la Serbia per via del suo orientamento sessuale. E' quanto scrive Repubblica.

"Non vogliamo lesbiche", hanno scritto alcuni utenti in Rete, rilanciati e condivisi da politici conservatori. Karakurt in realtà non ha mai fatto dichiarazioni pubbliche sul suo orientamento sessuale, ma è stata più volte presa di mira con commenti, accuse ed editoriali omofobi, anche quando qualche tempo fa condivise alcune sue foto in compagnia di una ragazza.

Il quotidiano islamista e filogovernativo Yeni Akit a luglio la definì una “vergogna nazionale”. Lei non si scompose, e usò l’ironia per smontare la propaganda, come ha fatto dopo il match con la Serbia.