Olimpia Milano piega Scafati (89-80) e ritrova Pangos-Baldasso

Olimpia Milano-Scafati 89-80, Baron martella e Pangos-Baldasso rientrano dopo l'infortunio

“E’ stata una partita con un po’ di alti e bassi ma nel complesso abbiamo avuto dei minuti di buonissima pallacanestro sia nel primo tempo che poi nei primi sette minuti almeno del terzo quarto", è l'analisi in sala stampa di Mario Fioretti (coach Ettore Messina è stato espulso per doppio fallo tecnico a inizio secondo tempo) dopo la vittoria dell'Olimpia Milano contro Scafati per 89-80 con un Billy Baron protagonista (20 punti tirando con 4/5 da 2 e 3/4 da 3). "Siamo riusciti a distribuire i minuti come volevamo, anche Billy Baron ha giocato una super partita ma siamo riusciti a non spremerlo, abbiamo dato spazio oltre che a Tommaso Baldasso anche a chi ne aveva avuto di meno recentemente come Davide Alviti, che ha risposto bene", le parole di Fioretti.

Prova positiva un po' di tutta la squadra, con capitan Melli (14 punti e 6/6 da 2) e Tonut (12 punti e 6 rimbalzi) a brillare. Le note liete arrivano dai rientri di Kevin Pangos (assente dal 24 novembre) e Tommaso Baldasso (fuori da due mesi). "Pangos è stato subito brillante. Ovviamente ci sono cose che ha bisogno di tempo per tornare a far proprie, ma è stata una buona prova la sua. Aveva una forte restrizione di minutaggio e siamo riusciti a rispettarla", sottolinea Mario Fioretti. Sulle condizioni della caviglia di Shabazz Napier (non sembrerebbe grave), uscito nel corso del primo tempo: "Si è girato la caviglia e ovviamente non è rientrato, ma sapremo solo domani quali sono le sue condizioni esatte”

Olimpia Milano-SCafari tabellino

EA7 MILANO-GIVOVA SCAFATI 89-80 (26-21; 52-39; 77-51)

MILANO: Thomas 6, Luwawu-Cabarrot 9, Pangos 2, Miccoline, Tonut 12, Melli 14, Baron 20, Napier 6, Ricci 9, Baldasso, Alviti 6, Voigtmann 5. All. Messina

SCAFATI: Thompson 4, Okoye 11, Mian, Pinkins 9, De Laurentiis 6, Rossato 14, Ibrò 6, Tchincharauli ne, Logan 10, Morvillo ne, Stone 8. Hannah 12. All. Sacripanti.

Olimpia Milano prossimi impegni

L'Olimpia Milano si concentra sulla settimana di Eurolega con trasferta a Valencia martedì 7 marzo (ore 20,30), mentre giovedì si torna al Forum dove arriverà il Partizan Belgrado (ore 20,30).