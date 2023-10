Olimpia Milano batte Treviso in rimonta. Messina: "Approccio molle, poi..."

Olimpia Milano, vittoria in rimonta contro Treviso. Ettore Messina: "Complicati la vita con approccio molle"

"Ci siamo complicati la partita con un approccio molle, contro una squadra molto frizzante, messa bene in campo da Frank Vitucci. Poi piano piano abbiamo trovato energia nei giocatori di riferimento". Coach Ettore Messina analizza la vittoria dell'Olimpia Milano contro Treviso nella prima giornata di serie A.

I campioni d'Italia tornano al Forum (oltre 9,7 mila spettatori) tre mesi e mezzo dopo il trionfo scudetto (e la terza stella conquistata) contro la Virtus Bologna. Tre quarti di sofferenza, poi la squadra meneghina chiude 86-80.

Sui singoli: "Ovviamente, Shields ha giocato una grande partita, Melli ha finito bene, Pangos nel secondo tempo ha cambiato passo dopo un avvio un po' timido, Stefano Tonut direi che è stato molto solido. Infine, Mirotic ha fatto quello che qualche volta sanno fare i grandi campioni: per tre quarti ha giocato al contrario e poi nel finale ha fatto le cose che sono servite per vincere la partita, penso alla sua tripla dall'angolo, i tiri liberi", sottolinea Ettore Messina. "Nel secondo tempo, abbiamo segnato 50 punti. Sono contento, credo che lavorando gli altri ragazzi seguiranno la leadership dei veterani".

Prova positiva di Stefano Tonut: "Ha giocato bene, mi aspetto questo da lui. Ora conosce compagni, ambiente, situazioni. I suoi minuti, tanti oggi, sono stati meritati ovviamente". Il 22enne Ismael Kamagate ha dato ottimi segnali quando è entrato in campo: "Ha fatto qualche minuto promettente, ha fatto vedere quello che può diventare. Continueremo a lavorarci. E' stato promettente. Naturalmente, quando le partite si mettono male per i giovani non è facile avere spazio perché tendi a utilizzare quelli più sicuri. Ma sono stati segnali importanti i suoi".

EA7 EMPORIO ARMANI MILANO – NUTRIBULLET TREVISO 86-80 (17-24, 21-16, 24-21, 24-19) (17-24, 38-40, 62-61, 86-80)

Olimpia Milano: Lo 6, Poythress 16 (6 reb), Bortolani 1, Pangos 10 (4 ast), Tonut 8, Melli 2, Kamagate 5, Ricci 3, Flaccadori 1, Caruso, Shields 22 (7 ast), Mirotic 12 (4 reb). Coach Messina.

Nutribullet Treviso: Bowman 11, Booker 13, Zanelli 5, Harrison 8 (7 reb, 6 ast), Torresani n.e, Faggian 2, Young 14, Scandiuzzi n.e, Mezzanotte 5, Allen 5, Camara 4, Paulicap 13 (11 reb). Coach Vitucci.

Note: 46-54% tiri da due punti, 42-24% tiri da tre punti, 75-76% tiri liberi, 32-42 rimbalzi, 17-19 assist, 8-5 palle recuperate, 9-13 palle perse.

Olimpia Milano, ora il Fenerbahce in Eurolega

Ora per l'Olimpia Milano è tempo di esordio in Eurolega: venerdì 6 ottobre a Istanbul sul campo del Fenerbahce, poi domenica trasferta a Napoli (a mezzogiorno) e la prima europea in casa al Forum sarà giovedì contro il Maccabi Tel Aviv.