Olimpiadi 2026, a che punto sono i lavori per i Giochi di Milano-Cortina

Un anno alla cerimonia di inaugurazione delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 che si terrà il 6 febbraio allo stadio di San Siro a Milano, mentre la cerimonia di Chiusura sarà all'Arena di Verona 22/2 (con una sorta di "staffetta" che unisce la Lombardia al Veneto). A venti anni esatti dalla rassegna a Cinque Cerchi di Torino, i Giochi tornano in Italia. A che punto sono i cantieri a meno di 365 giorni dal via di uno degli eventi sportivi più attesi al mondo?

«C’è tanto lavoro da fare prima dell’avvio, ma il comitato organizzatore sta facendo molto bene e confido che anche il Governo farà la sua parte. Se tutto procederà per il meglio, penso che la gente potrà inorgoglirsi, perché sarà un’edizione brillante. L’Italia e gli italiani possono fare tanto», le parole del presidente del Cio, Thomas Bach.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, pista del bob pronta!

Il nodo legato al rifacimento della pista - intitolata a Eugenio Monti - per bob, sleketon e slittino di Cortina? E' praticamente sciolto: i lavori vanno avanti veloci in vista della scadenza di marzo quando va fatta la pre-omologazione del budello (così da evitare che prenda corpo il piano B che porterebbe queste competizioni a Lake Placid negli Stati Uniti, ipotesi che appare ormai remota). La corsa contro il tempo sta dando i suoi frutti, lo sliding centre "finalmente è concreto, lo vedremo a marzo, ci abbiamo creduto e lo portiamo a termine", ha spiegato il sindaco di Cortina, Gianluca Lorenzi, durante l'evento a Milano a un anno dai Giochi di Milano Cortina 2026.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026: Arena Santa Giulia, Milano Ice Park e Forum di Assago

L'arena Santa Giulia - il PalaItalia - è in costruzione e avanza (consegna prevista per dicembre 2025): ci sono tribune e presto arriverà anche il tetto per il palazzetto da 16mila posti - sarà il più grande a livello nazionale - che ospiterà le gare di Hockey su Ghiaccio. Al termine dei giochi potrà essere un palazzetto sportivo o per eventi musicali.

Il Milano Ice Park di Rho Fiera avrà le gare di Hockey e il pattinaggio velocità su pista lunga - che si ricaveranno dall'unione di due coppie di padiglioni (rispettivamente 22-24 e 13-15) - e il tutto verrà perfezionato nei prossimi mesi. Dopo le Olimpiadi si potranno organizzare concerti (da 12,500 posti e convegni) in quest'area.

Nessun problema ovviamente al Forum di Assago - sede super collaudata delle partite dell'Olimpia Milano in campionato ed Eurolega - che ospiterà dal 14 al 16 febbraio il World Tour dello short track, per poi accogliere il 19 e il 20 un trofeo internazionale di pattinaggio figura.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, dall'Olimpia delle Tofane alla Pista Stelvio e le gare di sci

I trampolini per il salto a Predazzo sono in fase di ricostruzione e saranno inaugurati in estate.

Le nuove piste di fondo a Lago di Tesero sono già testate e le ultime prove generali arriveranno al Tour de ski del prossimo anno.

Anterselva ospiterà lo stadio del biathlon: un complesso che è stato sistemato ed è pronto.

Nessun problema per una delle piste mitiche della Coppa di Mondo di sci l’Olimpia delle Tofane di Cortina, che da anni ospita la Coppa del mondo di sci femminile (l'ultimo test nelle gare appena disputate a gennaio). La “Perla delle Dolomiti” ha anche ristrutturato lo storico palazzetto dei Giochi del 1956, che in questa edizione sarà destinato alle competizioni del curling (lavori già completi al 70%). A Bormio invece ci saranno le competizioni dello sci alpino maschile e anche qui tutto a posto per una località abituata alle gare della Cdm con la leggendaria Pista Stelvio, una delle più difficili e affascinanti del circuito mondiale.

Olimpiadi Milano-Cortina 2026, il Villaggio Olimpico di Milano

Il Villaggio Olimpico delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026? Sarà nell'ex scalo ferroviario di Porta Romana: i lavori delle palazzine sono a ottimo punto (mancano giusto gli arredi), la consegna è prevista nel luglio 2025 e non ci saranno problemi. E dopo i Giochi diventerà uno studentato che ospiterà 1700 ragazzi al prezzo medio per camera di 800 euro.