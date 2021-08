Paralimpiadi 2021, a Gilli e Trimi l'oro nei 200 misti e nei 100 stile libero

Paralimpiadi 2021, salgono a 32 le medaglie azzurre. Nella sesta giornata di gare protagonista ancora il nuoto con Gilli e Trimi che conquistano il podio dei 200 misti e dei 100 stile libero

L'Italia alle Paralimpiadi di Tokyo conquista altre due medaglie. Le azzurre Gilli e Trimi si aggiudicano il podio nei 200 misti e nei 100 stile libero. Ad Maria Andrea Virgilio la medaglia di bronzo nel tiro con l’arco, ad Andrea Liverani nella carabina mista 10 metri standing Sh2.

L'azzurra Carlotta Gilli vince l'oro nei 200 metri misti nella categoria Sm13 (ipovedenti), stabilendo il nuovo record del mondo. Oro e record del mondo per la nuotatrice che si è imposta in 2’21”44, segnando il nuovo primato mondiale. Alle spalle della 20enne di Moncalieri, portacolori delle Fiamme Oro, l’americana Young (2’26”80) e l’uzbeka Toshpulatova (2’27”92). Per la Gilli è la quinta medaglia ai Giochi Paralimpici di Tokyo dopo l’oro nei 100 farfalla, gli argenti nei 100 dorso e 400 stile libero ed il bronzo nei 50 stile libero.

Arjola Trimi vince l'oro nei 100 metri stile libero nella categoria S3. E' la seconda medaglia d'oro individuale della 34enne milanese (dopo quella nei 50 dorso). Doppietta tutta d’oro per Arjola Trimi. La nuotatrice azzurra a Tokyo si è laureata campionessa paralimpica dei 100 stile libero dopo l’oro di ieri sui 50 rana. L’atleta paralimpica di Milano, 34 anni, nativa di Tirana in Albania, si è imposta in 1’30”22 precedendo l’americana Leanne Smith (1’37”68) e la russa Iuliia Shishova (1’49”63). Per Arjola, atleta affetta da tetraplegia, si tratta della terza medaglia paralimpica in carriera dopo l’oro di ieri e l’argento nei 50 stile libero a Rio 2016. Nel 2015 Trimi si era laureata campionessa mondiale dei 50 dorso nel 2015.

Andrea Liverani ha vinto il bronzo nella carabina mista 10 metri standing Sh2. Il 31enne milanese si è aggiudicato il podio con lo svedese Philip Johnsson (oro) e con lo sloveno Francek Gorazazd Tirsek (argento).

Maria Andrea Virgilio ha vinto il bronzo nel tiro con l'arco (compound open) battendo la russa Artakhinova per 142.139. La medaglia d'oro è andata all'inglese Phoebe Paterson Pine.