Parigi 2024, Jasmine Paolini e Sara Errani fantastiche: è medaglia! E' festa Italia anche nel canottaggio

Parigi 2024: tennis, Sara Errani e Jasmine Paolini a medaglia: finale nel doppio femminile

Jasmine Paolini e Sara Errani hanno conquistato la finale del doppio femminile: per loro quindi è medaglia sicura, da capire se sarà d'oro o d'argento. In semifinale hanno battuto 6-3 6-2 le ceche Linda Nosková e Karolína Muchová.

La medaglia olimpica mancava al tennis italiano da 100 anni: Parigi 1924 con Uberto De Morpurgo (la capitale francese è anche la terra del Roland Garros vinto da Nicola Pietangeli, Adriano Panatta e Francesca Schiavone).

E la speranza dei tifosi azzurri che Parigi 2024 ne regali due: aspettando Lorenzo Musetti opposto in semifinale a un Novak Djokovic non al top per problemi al ginocchio (quello operato al menisco a giugno)

Parigi 2024: canottaggio, argento per Oppo e Soares nel due di coppia

Stefano Oppo e Gabriel Soares hanno vinto l'argento nel doppio pesi leggeri maschili del canottaggio ai Giochi olimpici di Parigi 2024. Gli azzurri, con il tempo di 6.13.33, sono arrivati dietro gli irlandesi, già campioni olimpici in carica, e la Grecia, staccata di soli 11 centesimi. Per l'Italia è la diciassettesima medaglia di questa edizione delle Olimpiadi, l'ottava d'argento.