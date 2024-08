Parigi 2024, Musetti impresa storica con Zverev. E Paolini-Errani vedono la medaglia

Parigi 2024, Musetti impresa storica con Zverev e semifinale alle Olimpiadi

Jannik Sinner dopo aver sconfitto la tonsillite è volato in Canada per difendere il titolo 1000 vinto un anno fa? Alle Olimpiadi di Parigi 2024, la bandiera del tennis italiano viene tenuta altissima da Lorenzo Musetti. Il 22enne di Carrara compie un'altra impresa: dopo aver battuto l'americano Taylor Fritz agli ottavi, si prende lo 'scalpo' di Alexander Zverev (campione olimpico uscente) giocando un altro match di qualità e piegando il numero 4 del mondo in due set: 7-5, 7-5 in 2 ore e 4 minuti.

Un risultato che conferma la grande crescita di un giocatore dal talento cristallino che sta trovando la continuità del campione: Lorenzo Musetti è cresciuto molto negli ultimi mesi, ha ragiunto il 16° posto nel ranking Atp, raggiunto due finali (Queen's sull'erba prima, Umago sulla terra battuta poi) e la prestigiosa semifinale di Wimbledon.

Ora è vicino al sogno di medaglia olimpica, anche se il prossimo scoglio potrebbe essere rappresentato da Novak Djokovic nella strada che porta alla finale (nell'altra parte del tabellone il favorito a giocarsi il match per la medaglia d'oro è Carlos Alcaraz).

Parigi 2024, Jasmine Paolini e Sara Errani vedono le medaglie: semifinale contro Muchova-Noskova

Non solo Lorenzo Musetti. L'Italia sogna la medaglia anche con il doppio femminile: Jasmine Paolini, smaltita la delusione per l'eliminazione ai quarti di finale nel singolare (dove a sorpresa è caduta anche la regina Iga Swiatek), conquista la semifinale assieme a Sara Errani. Una vittoria senza troppo problemi contro le inglese Boulter/Watson (6/3, 6/1). Ora la partita che può valere l'ingresso al match che assegna l'oro olimpico di Parigi 2024 contro le ceche Muchova e Noskova. “Sono due ottime singolariste che giocano molto bene il doppio. La Muchova forse lo gioca poco (nessun torneo disputato quest’anno, n.d.r.) ma di volo è fortissima”, ha detto Sara Errani. Avversarie alle portata, anche se in questi Giochi hanno mandato a casa le americane Gauff-Pegola. Dunque, vietato abbassare le guardia.





Lorenzo Musetti, Paolini/Errani: l'Italia sogna le medaglie olimpiche che mancano da un secolo: l'ultima volta su nel 1924... proprio a Parigi. Cento anni, sognando di chiudere questa astinenza con una doppietta.