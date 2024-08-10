Parigi 2024, Tamberi sta ancora male: “È tutto finito….”. L’annuncio choc poi va in ospedale

Parigi 2024: Mei, ‘Tamberi sta facendo una visita, lui vuole gareggiare’

“Tamberi sta facendo una visita, vedremo le valutazioni e poi si deciderà. Gimbo vuole chiaramente gareggiare ma bisogna capire se non ci sarà nulla di cronico e che non corra nessun rischio”. Lo ha detto il presidente della Fidal, Stefano Mei, a Casa Italia parlando delle condizioni di Gimbo Tamberi.

Parigi 2024: Tamberi in ospedale con flebo al braccio, moglie mostra foto

“Mi state scrivendo in tanti, la situazione è questa. Non riesco a rispondervi, scusate. Siamo in ospedale”. Così su Instagram la moglie di Gianmarco ‘Gimbo’ Tamberi, Chiara Bontempi, che posta una foto con il campione in carica del salto in alto in ospedale con una flebo al braccio a poche ora dalla finale olimpica.

Parigi 2024, Gimbo Tamberi sta ancora male: “È tutto finito….”. L’annuncio choc prima della finale di salto in alto

“È tutto finito…”, inizia così il post social di Gianmarco Tamberi a poche ore dalla finale di salto in alto maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. C’è una medaglia d’oro, conquistata a Tokyo 2020 da difendere.

Ma Gimbo sta ancora malissimo, ha avuto un’altra colica renale dopo quella dei giorni scorsi. “Ci ho sperato fino all’ultimo, ci ho creduto nonostante tutto quello che era successo. Ho ricevuto un sostegno e un affetto cosi grande da parte di tutti voi che mi ha dato una forza unica per rialzarmi da questo ennesimo problema, ma evidentemente doveva andare così….. Questa notte alle 5 mi sono svegliato a causa di quello stesso dolore lancinante di qualche giorno fa. Un altra colica renale”.

Tamberi annuncia che parteciperà alla finale di salto in alto, ma le condizioni sono tutt’altro che buone ovviamente: “Sono passate 5 ore e ancora il male non passa. Sono riuscito a battere il destino una volta dopo quell’infortunio nel 2016, questa volta purtroppo penso proprio che abbia vinto lui. Sono senza parole, mi dispiace davvero da morire. Scenderò in pedana comunque questa sera? Si, ma non so davvero come farò in queste condizioni a saltare…”