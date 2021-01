Pensioni Quota 100: è finita. Svolta con Quota 102, ma... PENSIONI NEWS

Quota 100 Pensioni sta per chiudersi. Siamo entrati nel suo ultimo anno poi dal primo gennaio 2022 non esisterà più. il confronto sull riforma del sistema pensionistico entra nella fase calda perchè va evitato l’effetto scalone al termine di Quota 100 e il tempo inizia a stringere (non dimentichiamo che anche Ape Sociale e Opzione donna sono state prorogate per un solo anno e andranno anche loro in 'pensione' a fine 2021): in assenza di una riforma si tornerebbe alla legge Fornero (42 anni e 10 mesi per gli uomini, o 41 anni e 10 mesi per le donne oppure 67 anni per la pensione di vecchiaia per tutti). Ma questo verrà evitato. Le ultime indiscrezioni danno al rialzo le chances di quota 102 Pensioni. Cosa cambierebbe? Oggi è possibile uscire dal lavoro a 62 anni con 38 di contributi. La nuova forma di flessibilità porterebbe a tenere i 38 di contributi, ma con 64 anni obbligatori per usufruire del pensionamento anticipato. Inutile però dire che la formula rischia di penalizzare moltissimi lavoratori. Dunque potrebbe profilarsi uno scontro con i sindacati.

Va ricordato che quando venne introdotta quota 100 per il triennio 2018/2021, il governo in carica in quel momento, Lega-M5S, pensava a una fase di passaggio verso l'introduzione di quota 41 per tutti: ossia tutti in pensione con 41 anni di contributi a prescindere dall'età. Ma il problema è legato alle coperture: attuarla sarebbe molto oneroso per lo Stato, figuriamoci ora che il mondo vive una crisi economica per la pandemia, e dunque al momento risulta improbabile che si riuscirà a farlo. Possibile che venga introdotta per i lavoratori 'fragili' (ma andrà poi capito chi entrerà nella platea e questo è un tema abbastanza complesso)