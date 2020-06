Pippo Inzaghi va in gol da mister: promozione del Benevento ha numeri record

Il Benevento promosso in Serie A è un capolavoro di Pippo Inzaghi: una squadra solida in difesa, che ha dominato nei risultati (23 vittorie, 7 pareggi e 1 sconfitta) e capace di esprimere un bel calcio. Un grande gol da allenatore quello dell'ex attaccante del Milan. Il club campano conquista la massima serie con 7 giornate d’anticipo, grazie all'1-0 contro la Juve Stabia firmata da Sau. La squadra di Inzaghi eguaglia l’Ascoli 1977-78, che venne promosso alla 31° giornata (e ora si punta a battere proprio il record di punti in un campionato cadetto a venti squadre detenuto dai marchigiani). Il Benevento ha condotto la classifica del campionato di serie B senza interruzioni dalla decima giornata in poi (con il 2-0 alla Cremonese) e ha toccato i 20 punti di vantaggio sulla seconda in classifica. Numero di vittorie fuori casa, assolute e consecutive: la Strega allenata da Pippo Inzaghi è stata una squadra da record. E ora la sfida con la serie A che il Benevento vide per la prima volta due stagioni fa, non riuscendo quella volta a salvarsi. Ora la sensazione è che sarà tutta un'altra musica. “Due anni fa non avevamo piena coscienza di quanto fosse difficile la Serie A, l’importante è capire gli errori da evitare. Con questi presupposti il Benevento ha la possibilità di diventare il Benevento e non l’Atalanta. I modelli perfetti non vanno imitati, ma superati“, ha detto il presidente Vigorito.

PIPPO INZAGHI "PROMOZIONE BEVENVENTO? TRA 40 ANNI CE NE RENDEREMO CONTO"

"I ragazzi hanno fatto qualcosa di speciale e di unico. Ci renderemo conto tra 30-40 anni di quello che abbiamo fatto. Per chi e' la promozione? Il primo pensiero va alla mia famiglia e alla mia fidanzata e a tutti quelli che hanno creduto in me. Ringrazio il Dio del calcio che mi sta regalando delle gioie incredibili. Voglio ringraziare il mio staff, la vita cosi' e' piu' facile per me. Se sono pronto per battere mio fratello Simone? Adesso ci penseremo", ha detto il tecnico del Benevento Filippo INZAGHI dopo la promozione aritmetica in Serie A grazie alla vittoria per 1-0 sulla Juve Stabia