Presidenza FICK: Luciano Buonfiglio è stato rieletto alla guida della canoa

Luciano Buonfiglio è stato rieletto alla presidenza della Federazione Italiana Canoa Kayak per il quadriennio 2021-2024. L’Assemblea Nazionale Ordinaria Elettiva si è tenuta sabato 19 settembre presso la Fiera di Roma.

Al termine dello scrutinio il Presidente uscente, classe 1950, ha ottenuto 3210 preferenze, pari al 89,61% dei voti validamente espressi, contro le 152 preferenze (4.24%) andate all’altro candidato Claudio Kaminsky e le 135 (3,77%) di Ruggero De Gregori.

Eletti anche i dieci membri del Consiglio Federale che al suo interno registra la presenza di quattro donne.

Rappresentanti degli affiliati

Adelfi Scaini (241 voti)

Epifanio Daniele Insabella (221)

Caldo Alessandro Rognone (214)

Gabriele Moretti (200)

Adriana Gnocchi (158)

Matteo Ciola (152)

Caterina De Carolis (145)

Rappresentanti degli atleti

Silvia Cogoni (108)

Gennaro Cirillo (99)

Rappresentanti dei tecnici

Monica Albarelli (151)

Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti

Massimo Fabbri (2862)

“Saluto i consiglieri che non sono stati riconfermati e li ringrazio per quanto hanno dato e, sono certo, sapranno ancora dare al nostro mondo”, ha detto Luciano Buonfiglio dopo la rielezione. “Complimenti ai neo eletti per la passione, la determinazione e la voglia che hanno dimostrato di mettersi in gioco. Sono anche molto orgoglioso di avere in Consiglio Federale ben quattro donne appassionate e competenti. Adesso dobbiamo meritarci questa fiducia mettendo le società ancora al centro della nostra azione perché solo con club forti e strutturati possiamo crescere e migliorare. Ci impegneremo al massimo per portare sul tetto del mondo i nostri atleti”.