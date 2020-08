Pugilato: addio a Sandro Mazzinghi, il grande rivale di Nino Benvenuti

E' morto a Pontedera l'ex campione del mondo di pugilato Sandro Mazzinghi, che avrebbe compiuto 82 anni il 3 ottobre. Grande rivale di Nino Benvenuti nella categoria superwelter, aveva vinto 64 dei 69 incontri disputati, di cui 42 per ko. Mazzinghi si e' spento all'ospedale in cui ricoverato da alcuni giorni, ha riferito la famiglia. La salma verra' esposta nel Santuario del Santissimo Crocefisso di Pontedera e lunedi' si celebreranno i funerali nella citta' toscana. Nel 1965 fu sconfitto per due volte da Benvenuti per la corona mondiale dei pesi medi junior, detti anche Superwelter, ma contesto' i verdetti in entrambe le occasioni e solo due anni fa i due si erano riconciliati con una telefonata del toscano al rivale mentre era ricoverato a Roma per un intervento chirurgico per calcoli alla cistifellea.