Puskas Award 2021, ecco i candidati: guarda i gol più belli dell'anno (VIDEO)

Puskas Award 2021, la FIFA svela gli 11 candidati per il gol più bello dell'anno. La cerimonia di assegnazione si terrà durante i Best FIFA Footbal Awards

La FIFA ha annunciato ufficialmente gli 11 candidati alla vittoria del Puskas Award 2021, il premio dedicato al celebre attaccante ungherese degli Anni 50-60 e assegnato all'autore/autrice del gol più bello dell'anno. I criteri per la scelta del vincitore sono ovviamente la bellezza del gesto atletico ma anche nessuna distinzione in termini di genere, nazionalità e campionato e ill fair play. L'assegnazione del Puskas Ward 2021 come avviene da cinque anni a questa parte si terrà durante la cerimonia dei Best FIFA Football Awards.

Puskas Award 2021, gli 11 giocatori candidati

Quest'anno non ci sono giocatori candidati al Puskas Award ma ci sono due vecchie conoscenze della Serie A. Si parla di Patrik Schick ed Erik Lamela, entrambi con un passato alla Roma, e di Valentino Lazaro, ex Inter e oggi in prestito al Benfica.

Luis Diaz (Brasile-Colombia, Copa America, 23 giugno 2021)

Gauthier Hein (Chamois Niortais-Auxerre, Ligue 2, 10 aprile 2021)

Erik Lamela (Arsenal-Tottenham, Premier League, 14 marzo 2021)

Valentino Lazaro (Bayer Leverkusen-Borussia Mönchengladbach, Bundesliga, 8 novembre 2020)

Riyad Mahrez (Zimbabwe-Algeria, qualificazioni Coppa d'Africa, 16 novembre 2020)

Sandra Owusu-Ansah (Kumasi Sports Academy Ladies FC-Supreme Ladies FC, Premier League ghanese femminile, 8 maggio 2021)

Vangelis Pavlidis (Willem II-Fortuna Sittard, Eredivisie, 16 maggio 2021)

Daniela Sanchez (Queretaro FC-Atletico de San Luis, Liga MX femminile, 16 gennaio 2021)

Patrik Schick (Repubblica Ceca-Scozia, Euro 2020, 14 giugno 2021)

Mehdi Taremi (Chelsea-Porto, Champions League, 13 aprile 2021)

Caroline Weir (Manchester City-Manchester United, FA Super League femminile, 12 febbraio 2021)

Il primo giocatore a vincere il Puskas Award è stato Cristiano Ronaldo nel 2009. L'anno scorso il premio è stato invece assegnato a Son Heung-Min del Tottenham. I calciatori con più nomination sono invece Messi (7), Neymar (5 e una vittoria) e Ibrahimovic (4 e una vittoria).

Puskas Award 2021, guarda i gol più belli dell'anno