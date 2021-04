Quagliarella litiga con Gattuso. Il tecnico del Napoli: "Non rompere i..."

Quagliarella e Gattuso, che botta e risposta in Sampdoria-Napoli

Scintille durante Sampdoria-Napoli tra Fabio Quagliarella e Gennaro Gattuso. "Stai facendo la telecronaca, mister", grida l'attaccante blucerchiato al tecnico della squadra partenopea. Ringhio inizialmente comprende e chiede di ripetere. "Stai facendo la telecronaca", ripete Quagliarella.

Gattuso a quel punto replica: "Quaglia, che c'è, che c'è? Pensa a giocare e non rompere i cogl...". Il match di Marassi ha poi visto il Napoli vincere 2-0 con reti di Fabian Ruiz e Osimhen (sullo 0-1 annullato il gol del possibile pareggio a Thorsby da Var per la spinte del difensore blucerchiato a Koulibaly e il Keita-Ospina): tre punti d'oro per la squadra di Gattuso che resta quinta in scia all'Atalanta (a meno 4 dal Milan secondo e 3 punti dalla Juventus) nella corsa per un posto in Champions League.