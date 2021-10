Rigore Empoli-Inter, Andreazzoli furia: lo vedeva anche mio nipote di 4 anni

Rigore Empoli-Inter non concesso: il contatto D'Ambrosio-Bajrami

L'Inter passa 2-0 a Empoli e resta a meno sette dal Milan. I nerazzurri giocano con autorità e portano a casa agevolmente i 3 punti, ma sullo 0-0 c'è stato un episodio che ha fatto discutere: contatto in area di D'Ambrosio su Bajrami al 31' del primo tempo: l'arbitro Chiffi ha lasciato correre non concedendo il rigore e il Var non è intervenuto. Poco dopo al 34' l'Inter è passata in vantaggio (Sanchez alza una palla per la testa di D'Ambrosio che insacca con un tocco morbido alle spalle di Vicario) e il match è poi sempre rimasto sotto controllo della squadra di Simone Inzaghi (al 51° Empoli in dieci per una espulsione di Ricci - fallo duro su Barella - al 66° raddoppio di Di Marco su assist di Lautaro).

Empoli-Inter, Andreazzoli: "Rigore che vede anche mio nipote di quattro anni. Cosa fa Valeri al Var?"

Il possibile rigore non concesso all'Empoli ha tenuto banco nel post partita. "L'ho rivisto brevemente, non ho bisogno di rivederlo - dice l'allenatore Andreazzoli a Sky dopo la sconfitta contro l'Inter - quello che vorrei fosse chiaro è che non ho mai parlato di arbitri, perché credo sia una categoria da difendere. Però questa sera gli ho chiesto cosa ci stesse a fare Valeri al VAR, alla scrivania. O era distratto o non riesco a capire, com'è possibile che non vi aiutino quando devono farlo? Lasciamo stare perdere con l'Inter, così come il rosso a Ricci che poteva essere arancione e lo accetto. Però se dal VAR vedi una situazione così chiara mi chiedo perché non si aiutino. Eppure è arbitro anche Valeri. Cosa mi ha detto Chiffi? Sono cose tra me e lui. Mio nipote ha quattro anni e lo vede anche lui che è rigore".