Roberto Mancini, tackle sul ministro Speranza: "Pensare prima di parlare..."

Il ministro della Salute, Speranza, parlando del calcio aveva sottolineato come in Italia ci fossero altre priorità: "Bisogna pensare quando si parla, ogni tanto. Per tutti gli italiani lo sport è un diritto, come la scuola", ha affondato il takle Roberto Mancini. Il ct della nazionale italiana sottolinea: "Non è una cosa data così, abbiamo diritto a tutto questo. È una priorità importante, lo sport in Italia è praticato da milioni di italiani, a tutti i livelli".

MANCINI SU CHIESA-JUVENTUS

Su Federico Chiesa alla Juventus (e attaccato da parte di alcuni suoi ex sostenitori della Fiorentina), il tecnico azzurro spiega: "Resta un giocatore importante, per il presente e per il futuro. È sereno. Ha enormi margini di miglioramento, è cresciuto molto nella Fiorentina e potrà crescere ancora nella Juventus".

MANCINI SU COVID E PROTOCOLLO

Mancini non entra sulle polemiche legate alle questioni Covid e protocollo: "Ho le mie idee. In tutta Europa ci sono giocatori in tribuna ed è giusto così. Per il resto non ne parlo".

MANCINI SU BONUCCI-CHIELLINI IN NAZIONALE E SU ITALIA-MOLDAVIA

In vista delle sfide di Nations League contro Polonia e Olanda, Bonucci e Chiellini, al momento sono ancora bloccati nella "bolla" della Continassa, ma dovrebbero farcela a essere pronti per la nazionale: "Non ci sono grandi problemi, i giocatori della Juventus arriveranno probabilmente mercoledì".

Sull'amichevole Italia-Moldavia: "Abbiamo recuperato 8-9 posizioni e vorremmo recuperarne altre prima del sorteggio per le qualificazioni Mondiali. Domani ci aspettiamo un avversario chiuso, come ci è già capitato in altre occasioni. Non dovremo avere fretta".