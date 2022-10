Roma-Betis dove vederla in tv e streaming: Europa League news

Roma-Betis dove vederla in tv e streaming. I giallorossi in Europa League: news

Roma-Betis scalda la sera di giovedì 6 ottobre 2022 allo Stadio Olimpico di Roma (alle 21): il match di Europa League del gruppo C è fondamentale per i giallorossi di José Mourinho che devono cercare di vincere visto che pari in classifica con 3 punti assieme al Ludogorets e a 3 lunghezze dalla squadra di Siviglia allenata da Manuel Pellegrini (chiude l'HJK a zero). Roma-Betis dove vederla in tv e streaming? Guida veloce per seguire la sfida di Dybala e compagni in Europa.

Roma-Betis in tv

Roma-Betis in tv sarà trasmessa da Sky sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite).

Roma-Betis in streaming

Roma-Betis in streaming sarà trasmessa da DAZN, visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, oltre a SkyGo e Now.

Roma-Betis telecronista e commento tecnico

Roma-Betis in tv su Sky avrà la telecronaca di Federico Zancan con il commento tecnico di Luca Marchegiani. In streaming su DAZN sarà raccontata da Stefano Borghi, con il commento tecnico di Simone Tiribocchi.

Roma-Betis probabili formazioni

Lorenzo Pellegrini ha accusato un affaticamento al flessore e potrebbe riposare. José Mourinho dovrebbe puntar su Mancini, Smalling e Kumbulla a protezione di Rui Patricio. Sulle fasce Celik a destra e Zalewski a sinistra (probabile turnover di Spinazzola). A centrocampo Matic e Cristante. In attacco Belotti centravanti, supportato sulla trequarti da Zaniolo ed El Shaarawy. Possibile riposo per Dybala e Abraham.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Kumbulla; Celik, Matic, Cristante, Zalewski; Zaniolo; Belotti, El Shaarawy. All. Mourinho

BETIS (4-2-3-1): Claudio Bravo; Ruibal, Luiz Felipe, Edgar Gonzalez, Miranda; Guardado, Akouokou; Luiz Henrique, Fekir, Canales; Willian José. All. M. Pellegrini