Roma, Felix Afena-Gyan ha stregato Mourinho. "Ora le scarpe promesse da 800 €"

Roma, Felix Afena-Gyan il 2003 dei record che ha stregato Mourinho

Mourinho si coccola il suo talento classe 2003. Felix Afena-Gyan ha deciso con una splendida doppietta la sfida di Marassi col Genoa, tre punti fondamentali per la corsa Champions della Roma, reduce da una serie di risultati negativi. L'intuizione del tecnico portoghese si è rivelata vincente e adesso però all'ex allenatore dell'Inter toccherà mantenere la promessa fatta. "Gli avevo promesso - spiega Mourinho a fine partita - delle scarpe che gli piacciono tanto e costano circa 800 euro. Lui è venuto lì per ricordarmelo. Andrò a comprarle e gliele regalo".

Ma chi è Felix Afena-Gyan, diventato subito idolo dei tifosi giallorossi? A Roma lo ha portato e voluto - si legge sul Corriere della Sera - Morgan De Sanctis. Il club giallorosso così ha deciso occupare per lui, lo scorso febbraio, uno dei due slot da extracomunitario. Per lui valeva fare un tentativo. Qualche mese la Roma è stata più veloce di tutti a tesserarlo. Sul giovane talento c’erano molti club della Premier, tanto che la Bbc si era occupata della sua storia. Felix Afena-Gyan vive nel convitto a due passi dal centro sportivo giallorosso. Parla inglese (ed è così che comunica con il tecnico portoghese), ma capisce un po’ l’italiano. Ha un ultimo sogno da realizzare. Portare in Italia sua mamma, rimasta in Ghana alla quale ha dedicato la doppietta di ieri sera.

