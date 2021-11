Mourinho sbotta contro il giornalista poi lascia la conferenza stampa. VIDEO

Mourinho è famoso per le sue uscite dirette e sarcastiche e alla vigilia della partita con il Venezia ne ha regalata un'altra delle sue. In conferenza stampa, a un giornalista che gli chiedeva se dopo sei mesi volesse confermare tutte le scelte fatte o cambierebbe qualcosa, Mou ha risposto piccato per poi lasciare la stanza: "Tu vieni qui in conferenza stampa, però o sei molto intelligente e vuoi farti passare per chi non lo è, o non sei intelligente. Io voglio pensare che tu sei intelligente e spero che ti pace fare quello che fai".