Ronaldo alla Roma? Mourinho avvia i contatti con CR7. Il nodo da 31 milioni...

Calciomercato Roma: il nuovo tecnico Mourinho sta sondando la pista Cristiano Ronaldo. Il portoghese è sempre più distante dalla Juventus

La Juventus si prepara a cambiare radicalmente pelle. L'area sportiva sarà sostanzialmente stravolta rispetto a quest'anno. Massimiliano Allegri sarà il nuovo allenatore dopo l'esonero di Andrea Pirlo. Non c'è ancora l'uffcialità ma l'accordo è stato ormai raggiunto. La dirigenza ha poi deciso di non prolungare il contratto con il ds Fabio Paratici e la rosa potrebbe perdere il suo punto di riferimento (o per alcuni il problema principale). Si fanno infatti sempre più insistenti le voci di un addio di Cristiano Ronaldo, che nei giorni scorsi ha condiviso su Instagram un messaggio piuttosto criptico sul suo futuro in Italia. Il portoghese potrebbe ritrovare uno degli allenatori con cui ha un rapporto molto stretto.

Cristiano Ronaldo alla Roma: Mourinho prepara il colpo da novanta

Secondo quanto riporta La Stampa, Crstiano Ronaldo è destinato a lasciare la Juventus. Il nodo resta l'ingaggio da 31 milioni di euro, che ha frenato l'interesse del Manchester United. José Mourinho, fresco allenatore della Roma, non sembra però spaventato da queste cifre. Il tecnico portoghese, che ha già incontrato CR7 nella sua esperienza al Real Madrid, si è mosso in prima persona per conoscere la volontà dell'attaccante. L'operazione sarebbe molto onerosa ma non impossibile grazie alla fiscalità agevolata in Italia rispetto all'estero.