Ronaldo-Juve, "mattinata decisiva": il post che somiglia a un addio...

RONALDO VIA DALLA JUVE, ORA E' UN PO' PIU' DI UNA IPOTESI. SU FACEBOOK MESSAGGIO AMBIGUO: "MATTINATA DECISIVA"

"Mattinata decisiva", è quanto ha scritto questa mattina su un post Facebook Cristiano Ronaldo. Parole criptiche che non lasciano tranquilli i tifosi bianconeri. Perchè "decisiva"? Sta trattando il rinnovo con la Juventus o sta cercando una nuova squadra? Il campione portoghese si è fatto fotografare mentre è appoggiato su una delle sue bellssime automobili di lusso con un completo azzurro: giacca, pantaloncini corti e sneakers bianche.

CRISTIANO LASCIA LA JUVENTUS, PREOCCUPAZIONE FRA I TIFOSI BIANCONERI

Il ririto della Juventus è iniziato il 14 luglio. I calciatori che hanno giocato l'Europeo però hanno diritto a qualche giorno in più di vacanze, soprattutto coloro che hanno vinto il campionato continentale come gli azzurri Chiellini, Bonucci, Bernardeschi e Chiesa. Il rientro di Cristiano Ronaldo è previsto per il 25 luglio.

CRISTIANO RONALDO, FIGLI E GEORGINA: VACANZE DEDICATE ALLA FAMIGLIA

Il campione portoghese dopo un epilogo non felice con la sua nazionale è volato dai suoi figli e dalla sua compagna, Georgina Rodriguez. Con loro si sta godendo l'estate ma sta anche progettando il futuro. Resterà alla Juventus anche quest'anno? Il contratto scade nel giugno del 2022 e il ritorno di Allegri potrebbe scombinare i piani 36enne 5 volte pallone d'oro.