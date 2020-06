Ronaldo, la sorella Katia svela l'aneddoto: "Avevamo i topi in casa"

Se CR7 ora è ricco e ha una vita agiata, conquistata con i suoi meriti, prima era un bambino povero con un pallone tra le mani. La sua infanzia vissuta in povertà assoluta l'ha cresciuto molto, anche se all'inizio non sono stati anni facili. La sorella Katia Aveiro su Instagram ha svelato l'aneddoto: avevamo la casa infestata dai topi (una casetta fuori Funchal, Madeira, oggi demolita). Uno morsicò Katia sul viso e solo l’intervento tempestivo di mamma Dolores evitò problemi più grandi.

Mamma Dolores

Mamma Dolores è stata un pilastro per tutti. "Ci ha insegnato a condividere tra noi quello che avevamo - scrive la sorella di CR7 -. La capacità di aiutare gli altri non ha nulla a che fare con quello che si possiede. Tutti possiamo aiutare qualcuno, indipendente dalla condizione sociale". L’alcolismo del marito, la tossicodipendenza di Hugo (fratello di CR7), un cancro al seno. Fino all’ictus subito lo scorso marzo. E forse è anche per questo che il mondo del portoghese gira attorno a lei, sempre presente in ogni scelta importante della sua vita.