Ronaldo, Manchester United lo mette fuori rosa. CR7 si spiega, ma.. Retroscena

Cristiano Ronaldo fuori rosa del Manchester United

"Cristiano Ronaldo non farà parte della rosa del Manchester United per la partita di Premier League di sabato contro il Chelsea. Il resto della squadra è completamente concentrato sulla preparazione per quella partita". Lo comunica il Manchester United dopo quanto accaduto nel match che i Red Devils hanno vinto contro il Tottenham di Antonio Conte. Ecco la ricostruzione dei fatti.

Ronaldo-Manchester United: perché CR7 è fuori rosa

Ronaldo fuori rosa, perchè il Manchester United ha preso una decisione così clamorosa? Secondo il Daily Mail, CR7 si sarebbe rifiutato di entrare nei minuti finali del match vinto 2-0 dai Red Devils contro il Tottenham con gol di Fred e Bruno Fernandes (successo che proietta la squadra di Ten Hag al quinto posto in Premier League con 19 punti a -1 dal Chelsea, -4 da Tottenham e Manchester City e -8 dall'Arsenal). Il Manchester United a quel punto ha annunciato l'assenza di Cristiano Ronaldo nella sfida con il Chelsea: l'ex attaccante di Real madrid e Juventus è dunque fuori rosa e non si allenerà con il gruppo della prima squadra. Da capire se l'esclusione riguarderà solo la prossima sfida di Premier League contro i blues o andrà oltre.

Ronaldo-Manchester United: addio a gennaio?

A questo punto il matrimonio tra Ronaldo e il Manchester United sembra sempre più a rischio e a gennaio, se si troveranno le condizioni, potrebbe arrivare il divorzio (il contratto con il portoghese è in scadenza il 30 giugno 2023: arrivò nelle ultime ore di mercato, il 31 agosto 2021, dalla Juventus firmando un biennale). Seconto The Sun la rottura tra CR7 e Ten Hag sarebbe definitiva e l'allenatore olandese avrebbe chiesto in prima persona che nel mercato invernale venga trovata una soluzione. Il 5 volte vincitore del Pallone d'Oro (quest'anno ha chiuso 20°) quest'anno ha messo insieme 12 presenze (691 minuti giocati) tra Premier League (8) ed Europa League (4) con 2 gol (uno per competizione) e un assist.

Ronaldo-Manchester United, CR7 fuori rosa: "A volte la foga del momento..."

Cristiano Ronaldo, dopo la decisione del Manchester United di metterlo fuori rosa, ha pubblicato un post su Instagram in cui tende la mano all'ambiente. Ecco le parole di CR7: "Come ho sempre fatto in tutta la mia carriera, cerco di vivere e giocare con rispetto verso i miei colleghi, i miei avversari e i miei allenatori. Non sono mai cambiato in questo. Sono la stessa persona e lo stesso professionista degli ultimi 20 anni, il rispetto ha sempre giocato un ruolo molto importante nel mio processo decisionale. Ho iniziato molto giovane, gli esempi di giocatori più grandi ed esperti sono stati sempre molto importanti per me. Per questo, in seguito, ho sempre cercato di dare l'esempio ai giovani con cui ho giocato. Purtroppo non è sempre possibile e a volte la foga del momento ha la meglio. In questo momento sento solo di dover continuare a lavorare sodo a Carrington, supportare i miei compagni di squadra ed essere pronto a tutto. Cedere alla pressione non è un'opzione. Non lo è mai stato. Questo è il Manchester United e uniti dobbiamo resistere. Presto saremo di nuovo insieme".