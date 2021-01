Ronaldo miglior bomber di sempre con 760 gol? "Macché CR7, il numero è Bican"

BUFFON A CRISTIANO RONALDO: 'COMPLIMENTI PER I 760 GOL, QUALCUNO AVRESTI POTUTO RISPARMIARMELO' "Avresti potuto risparmiarmi un paio di gol. Comunque complimenti per il tuo ennesimo record in carriera. CR...760". Il portiere della Juventus Gigi Buffon si congratula su Instagram con Cristiano Ronaldo. RONALDO, BICAN E LA CONTESTAZIONE DI PELE' La classifica dietro a Ronaldo e Bican vedrebbe Pelé a 757 gol, anche se O' Rey, dopo essere stato scavalcato da CR7 aveva aggiornato la sua 'bio' su Instagram sostenendo di aver fatto 1.283 reti aggiungendo la dalla dicitura 'Leading Goal Scorer of All Time'. Al quarto posto c'è Romario con 745 gol. Ma anche il O Baixinho ha sempre contestato la statistica asserendo di aver superato i 1000 gol inn carriera (contano però anche amichevoli e partite giovanili).