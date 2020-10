Ronaldo positivo? Ma può ancora giocare Juventus-Barcellona. CR7 cambia look

Ronaldo positivo? Ma può ancora giocare Juventus-Barcellona

Cristiano Ronaldo è ancora positivo al covid? Secondo il "Correio da Manhã", il calciatore della Juventus e della Nazionale portoghese, non ha ancora avuto il tanto sospirato tampone negativo che gli permetterebbe di uscire dall'isolamento. CR7 sta bene, è asintomantico e si allena a casa, ma resta ancora bloccato. Il rischio è che debba saltare quindi anche la partita con il Barcellona di Lionel Messi in programma mercoledì prossimo all'Allianz Arena di Torino.

Secondo il punto 7.7 del regolamento "Return to Play", stilato dalla Uefa per la ripartenza del calcio dopo il lockdown dei mesi scorsi, serviva inviare una documentazione di completa guarigione - con i dati del test PCR, il test molecolare - almeno una settimana prima del match da giocare.

E questo andrebbe contro le speranze di vedere Cristiano Ronaldo sfidare Lionel Messi all'Allianz Stadium.

Ma il protocollo Uefa in seguito è stato modificato e ora basta essere negativi 48 ore prima del match, come accaduto a Bastoni con l'Inter: il difensore nerazzurro è guarito venerdì 16 ed è sceso in campo nel match di San Siro pareggiato 2-2 contro il Borussia Moenchengladbach.

Ecco perché il tempo stringe, ma resta la speranza della Juventus e di milioni di appassionati di calcio che sognano di vedere CR7 contro la Pulce il 28 ottobre.

