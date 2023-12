Rublev follia (video) e Rune volgare in tv: i rivali di Sinner sopra le righe

Andrey Rublev contro il giudice di sedia, durante un match di esibizione dell'Ultimate Tennis Showdown, torneo con format rivoluzionario e regole completamente nuove. Rublev stava affrontando il danese Holger Rune, quando ha attaccato l'arbitro, arrivando quasi a mettergli la mano in faccia. Il numero cinque del mondo si è infuriato per svista del giudice di sedia. Questo torneo ha partite senza set, ma con quarti di otto minuti dove i tennisti devono fare più punti dell'avversario e con una speciale carta che possono giocarsi durante la partita: quella de "il prossimo punto conta tre".

Incredible moment! 😶



After several minutes of confusion over a misunderstanding about the announcement of a 3-point card, Rublo goes to the referee to make it clear that he wants to use it again 😬 #UTSLondon #UTSGrandFinal pic.twitter.com/iLJ8Qk1Adq