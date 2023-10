Sabrina Salerno, scollatura atomica! GialappaShow tra commenti sportivi e...

GialappaShow, Sabrina Salerno al fianco del Mago Forest

Gialappa’s torna con GialappaShow nel prime time del lunedì sera su TV8 (e in simulcast su Sky Uno dalle ore 21.30). Anche in questa puntata finiscono nel mirino le competizioni sportive, oltre a programmi Tv e web.

Ma il gol più bello a questo giro è per il Mago Forest che al suo fianco avrà Sabrina Salerno in co-conduzione dopo Ellen Hidding e Ivana Mrázová nei precedenti episodi. La showgirl ligure è più esplosiva che mai.

GialappaShow, Valentina Barbieri-Ilary Blasi e Brenda Lodigiani-Annalisa. Le anticipazioni

Ospite del GialappaShow è Raiz, nome d’arte di Gennaro della Volpe, frontman degli Almamegretta e il don Salvatore Ricci nel cast di “Mare Fuori”, che ha duettato con i Neri per Caso, e si è reso protagonista di una divertente gag con Gigi & Ross.

Nuovo personaggio per Brenda Lodigiani, che suona all’iconico citofono, interpretando in modo molto particolare la cantante Annalisa. Valentina Barbieri, invece, torna a vestire i panni o meglio il pigiama di Ilary Blasi, collegandosi dal divano di casa per commentare la puntata. E per la prima volta in studio Stefano Rapone, che ha portato direttamente sul palco di GialappaShow il suo Galeazzo Italo Mussolini. Ma come sempre il vero mattatore del programma è Mago Forest, che si è presentato in studio con un lunghissimo ciuffo sulla fronte, che si è fatto trapiantare per l’occasione.

