Sacchi riapre la ferita di Usa '94: "Colpa di Baggio". Il Divin Codino: "Sono alibi"

Sacchi attacca Baggio, lui si affida al pensiero buddista per rispondergli

Arrigo Sacchi attacca Roberto Baggio riaprendo una vecchia ferita, relativa alla famosa finale del 1994 dei Mondiali persa ai rigori contro il Brasile. "La differenza tra la mia Italia del 1994 e l’Italia di Lippi del 2006 che ha vinto il titolo è in un rigore: Roberto Baggio lo sbaglia, Fabio Grosso lo segna", ha detto l’ex c.t. Si tratta dello stesso Sacchi che in una occasione anche recente ha detto pubblicamente - riporta Il Corriere della Sera - che era grato a Baggio, per averlo portato a disputare quella finale (la storia è questa), ora riapre una ferita. Per Baggio è tutto così gratuito, incredibile.

Baggio sceglie un post su Instagram per commentare le parole del suo ex ct della Nazionale e le sue frasi sono un richiamo al pensiero buddista (la filosofia che ha abbracciato) del maestro Daisaku: "Se riusciamo in qualcosa siamo spesso invidiati; se manchiamo uno scopo siamo ridicolizzati e attaccati. Purtroppo le persone sono così". Il divin codino sceglie di replicare così a quella che secondo lui è una "grave mancanza di rispetto, un falso storico". Baggio - prosegue Il Corriere - si sta riprendendo dalla rapina subita nella sua villa un mese fa, non ha superato definitivamente l’aggressione fisica subita. Dal dolore trae forza e guarda avanti. "Piccolo rimane chi invece vive e si rifugia nel passato e negli alibi": vive così. Sacchi dovrebbe saperlo, ma lui non glielo dice. Ed è un silenzio che fa più rumore delle parole urlate.