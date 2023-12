Sainz-Ferrari, rinnovo del contratto: perché manca l’accordo

Sainz-Ferrari, rinnovo del contratto: cosa manca all'annuncio

Carlos Sainz è in attesa del rinnovo di contratto con la Ferrari. Il pilota spagnolo, reduce da un 2023 dove ha mostrato lampi di classe, si prepara al prossimo Mondiale di F1 con la Rossa e spera che il matrimonio possa andare oltre il 31 dicembre 2024. "Alla Ferrari mi conoscono, leggono le telemetrie, sanno di cosa sono capace. Vorrei continuare lì ancora molti anni".

Il compagno di Charles Leclerc manda segnali a Maranello: "Vorrei iniziare la prossima stagione sapendo già dove correrò in quella successiva, non mi piacerebbe partire senza aver firmato". Oltre al nodo legato all'ingaggio c'è quello sulla durata del nuovo accordo e Sainz esclude l'ipotesi del prolungamento di un solo anno: "Non sono il tipo da un anno soltanto, quelle sono speculazioni"

Quest'anno Carlitos ha chiuso settimo con 200 punti (Leclerc appena sopra: quinto a 206 a pari con Alonso ma Fernando quarto per i piazzamenti) e ha vinto una gara, battendo Verstappen e la Red Bull nel Gp di Singapore. Un desiderio? «Per il 2024 voglio almeno due vittorie». Ottimismo per la il lavoro intrapreso dalla Ferrari sulla nuova macchina, ma vincere il Mondiale di Formula 1 sarà comunque impresa importante: "Per lottare per il Mondiale contro la Red Bull serve un passo davvero grande. Max quest’anno è andato al 100% solo quando ne aveva bisogno. Ed è quello che mi spaventa di più".