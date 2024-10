Sarah Fahr, la star del volley oro a Parigi 2024 protagonista a “Show4Health - Lo Spettacolo della Salute"

Grande successo per il debutto milanese di “Show4Health - Lo Spettacolo della Salute", la kermesse organizzata da Show Care Organizzazione di Volontariato che si propone di sensibilizzare sui temi del benessere fisico e della lotta contro la sedentarietà, con il risvolto sociale di sostenere la creazione e costruzione di spazi gratuiti per l’esercizio fisico personalizzato destinati a pazienti oncologici e affetti da malattie croniche non trasmissibili, come ad esempio il diabete.