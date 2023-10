Scommesse, Fagioli: "Giocai live Torino-Milan ma persi. Mai sulla Juve"

Fagioli e la scommessa su Torino-Milan: "Persi"

"Era mia abitudine scommettere spesso su partite di calcio mentre erano in corso di svolgimento. In quell’occasione puntai sul pareggio o sulla vittoria del Milan. Persi perché la partita finì due a uno per il Torino", le dichiarazioni alla Procura Federale fatte da Nicolò Fagioli, che Tuttosport ha riportato. La formazione di Ivan Juric riuscì a sconfiggere quella di Stefano Pioli - con reti di Djidji, Miranchuk e Messias domenica 30 ottobre 2022 in posticipo serale. Una sconfitta a sorpresa per i rossoneri e per lo stesso Fagioli che perse la scommessa.

"In relazione alla ricevuta che mi viene mostrata in visione relativa alle partite di Champions League, Porto-Atletico Madrid e Real Madrid-lnter ho scommesso che avrebbero segnato meno di 3 o 4 goal. Anche in questa occasione si trattava di una piattaforma illegale Betart", riporta Tuttosport. Fagioli ha spiegato di non aver "mai scommesso sul nome del marcatore o sul risultato esatto".

Fagioli: "Mai scommesso su Juventus e Cremonese"

Il centrocampista bianconero - squalificato per sette mesi (potrebbe tornare in campo per Udinese-Juventus a maggio) - parlando delle scommesse fatte sulle partite di calcio ha precisato che non ha mai puntato sulle squadre nelle quali giocava: "La Juventus fino dal periodo delle giovanili ci informava che era vietato per noi tesserati effettuare scommesse sia legali che illegali su partite di calcio: io ho giocato su partite sia di campionati nazionali sia internazionali ma non ho mai scommesso sulla Cremonese o sulla Juventus".

Fagioli si allena con la Juventus. Nessun taglio dello stipendio

Nicolò Fagioli intanto si allena con la Juve, che sta preparando il big match di domenica sera a San Siro contro il Milan. Il centrocampista durante lo stop per la squalifica proseguirà a lavorare con i compagni, giocando anche le partitelle e riceverà lo stipendio senza nessuna decurtazione. Fagioli porterà avanti il percorso terapeutico già iniziato, che prevede anche il suo ruolo di testimonial per la Figc contro la ludopatia.